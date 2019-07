Nederlandse waterpoloster gewond bij dodelijk ongeluk in nachtclub Korea

Bertens in drie sets te sterk voor Paolini voor plek in halve finale Palermo

1:25 Kiki Bertens heeft zich geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in Palermo. De 27-jarige tennisster uit Wateringen won in een nachtelijke partij op een warm Sicilië in drie sets van de Italiaanse Jasmine Paolini: 6-4, 1-6, 6-1.