Nentjes via drie 9-darters naar WK: ‘Pas tevreden als ik win’

Een debutant is Nentjes niet, vorig jaar was hij er namelijk ook al bij in het Alexandra Palace in Londen. De 21-jarige darter uit Urk moest toen in de eerste ronde zijn meerdere erkennen in Nathan Aspinall. Dit jaar hoopt Nentjes, bijgenaamd De Zoet, op meer. En daar heeft hij alle reden toe, want de drie negendarters die hij dit jaar gooide verraden een bloedvorm.



,,Eigenlijk is het niet normaal nee‘’, zegt Nentjes over zijn drie perfecte legs in gesprek met De Stentor. ,,Want dit jaar hebben alleen Michael van Gerwen, Dave Chisnall en ik dat gedaan.‘’