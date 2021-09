Netflix-documentaire over Michael Schumacher: ‘Het is anders nu, maar hij is er nog’

Door Rik Spekenbrink



Om de misschien wel meest prangende vraag maar direct te beantwoorden: nee, we weten ook na de documentaire ‘Schumacher’ niet hoe het nu met hem gaat. Over het ski-ongeluk van bijna acht jaar geleden zegt zijn vrouw Corinna - in tranen - alleen dat het ‘domme pech was’. Hoe zijn conditie nu is, blijft ongewis. ,,Voor Michael was privé altijd privé en dat is nog steeds zo.” Toch kan de kijker zich wel iets voorstellen bij de situatie, als Corrina zegt: ,,Ik mis Michael elke dag. Het is anders nu, maar hij is er nog. En ik merk dat dat ons kracht geeft.”