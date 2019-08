Neymar-deal tussen PSG en Barça dichterbij, Willem II-aanwinst Quiñónez nog niet tegen Feyenoord

Willem II zal zondag bij de thuiswedstrijd tegen Feyenoord nog niet kunnen beschikken over Jhonny Quiñónez. De middenvelder van Aucas, die door de Tilburgse club voor een seizoen gehuurd wordt, is momenteel in Lima om zijn werkvergunning op te halen. Hij wordt eind deze week in Tilburg verwacht.



Aucas nam afgelopen zondag uitgebreid afscheid van Quiñónez, die samen met een begeleider naar Tilburg af zal reizen. Ook Diego Palacios kreeg in zijn eerste maanden iemand van de club uit Ecuador mee om hem wegwijs te maken. Bij het afscheid bleek hoe populair Quiñónez is bij zijn club, die een top-zes notering heeft in de competitie van Ecuador.



In een eventuele overgang van Leeroy Owusu van De Graafschap naar Willem II zit nog geen schot. De rechtsback dacht bij degradatie van de club uit Doetinchem tegen een gelimiteerde transfersom te kunnen vertrekken. Die afspraken zijn echter niet op papier gezet.



Willem II ziet in Owusu een eventuele vervanger van de langdurig uitgeschakelde Fernando Lewis, maar de invulling van die positie heeft niet de hoogste prioriteit. Een linksback en een nummer tien zijn posities waar de Tilburgse club zich op richt.