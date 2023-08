Neymar kiest voor Saoedische miljoenen en verruilt Paris Saint-Germain voor Al-Hilal

Windsurfer Luuc van Opzeeland neemt leiding bij WK in Den Haag

Windsurfer Luuc van Opzeeland heeft bij de wereldkampioenschappen zeilen in Den Haag de leiding genomen in de olympische klasse IQFoil. De Nederlander nam op de tweede dag, waarna in totaal acht races zijn geweest, de eerste plaats over van de regerend wereldkampioen Sebastiaan Kördel uit Duitsland.