Neymar-loos PSG wel met herstelde Verratti naar Barcelona

Onge­plaatste Pegula stunt tegen Svitolina en bereikt laatste acht

7:56 Jessica Pegula is de grote verrassing in het vrouwentoernooi van de Australian Open. De ongeplaatste Amerikaanse bereikte de kwartfinales in Melbourne door in de vierde ronde de als vijfde geplaatste Elina Svitolina uit te schakelen. De Oekraïense, die al eens in de halve finales stond van Wimbledon en de US Open, boog in drie sets voor de nummer 61 van de wereld: 4-6, 6-3, 3-6.