Neymar na revalidatie vrijdag terug in Parijs

Terugkeer Stoeten bij nationale volleybal­ploeg

14:23 HENGELO - Bondscoach Jamie Morrison heeft zijn longlist bekendgemaakt met daarop de 26 speelsters die in aanmerking komen voor het internationale seizoen. De terugkeer van Jeanine Stoeten is daarbij opmerkelijk te noemen. De Hengelose gaf onlangs nog aan na dit seizoen te stoppen bij haar club Ladies in Black om na te denken over haar toekomst.