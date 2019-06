Neymar verliest beroepszaak en blijft drie CL-duels geschorst

De Braziliaanse sterspeler haalde na de uitschakeling van zijn Franse club in de Champions League door Manchester United hard uit op Instagram. Neymar wond zich op over een ingreep van de arbitrage in de blessuretijd van de return in Parijs (1-3). Scheidsrechter Damir Skomina wees na interventie van de VAR naar de stip, nadat een schot van Diogo Dalot op de elleboog van Presnel Kimpembe was gekomen. Manchester United benutte de penalty en de Engelse club bereikte daardoor alsnog de kwartfinales waarin Barcelona te sterk was.