N’Golo Kanté gaat Karim Benzema achterna en zwicht ook voor oliedollars van Al-Ittihad

De voetballers verdienen bedragen waarvan het gaat duizelen. Kanté, die afgelopen seizoen amper speelde bij Chelsea door een hamstringblessure, gaat volgens de goed ingevoerde transferjournalist Fabrizio Romano 100 miljoen euro per seizoen verdienen. Hier zitten onder meer het portretrecht, commerciële klussen en een aandelenportefeuille inbegrepen.



De 32-jarige Fransman verhuisde in 2016 na de landstitel met het inmiddels gedegradeerde Leicester City naar Londen. Met Chelsea won hij één landstitel (2017), de FA Cup (2018), de Europa League (2019) en de Champions League (2021). Ook werd Kanté met Frankrijk wereldkampioen in 2018. Nu vertrekt hij transfervrij uit Londen, waar hij in totaal zeven seizoenen speelde.



Nu gaat hij weer samenspelen met Benzema, iets wat ze bij de nationale ploeg ook al hebben gedaan.