Nibali meldt zich op laatste moment af voor San Juan

De 33-jarige Italiaan zou volgens zijn ploeg Bahrain-Merida last hebben van een maagvirus. Nibali is niet de enige renner die het virus heeft opgelopen. In het hotel, waar meerdere ploegen verblijven, kampen meer deelnemers van de wielerronde met maag- en darmklachten.

San Juan is de tweede serieuze ronde van dit jaar op de wielerkalender. Afgelopen week werd in Australië de Tour Down Under gereden. San Juan gaat vandaag van start met een vlakke rit en eindigt over precies een week.