Nick Hengelman gaat voor Bulgaars avontuur

Hengelman zat zonder club. Vorig seizoen stond hij onder contract bij Ajax. De goalie werd in oktober vorig jaar transfervrij aangetrokken door Ajax als ‘trainingsdoelman’ voor Jong Ajax. Hengelman baarde opzien door an het eind van zijn ontslagbrief bij Ajax op instagram te zetten. „Zo’n brief is niet meer dan een standaardsituatie.”, zei hij daar over. Dat kwam hem op veel positieve reacties te staan. Voor de Tukker wordt het zijn tweede buitenlandse ervaring. Hij speelde eerder in Zuid-Afrika voor Ajax Cape Town.