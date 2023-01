Nick Kyrgios onthult met ‘gruwelijke’ foto reden voor afzegging Australian Open

met video Na 22 jaar Nederland­se grandslam­clash met Van de Zandschulp - Griekspoor: ‘Weten alles van elkaar’

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben hun eerste ronde op de Australian Open overleefd. Van de Zandschulp versloeg in een slepende thriller Ilja Ivasjka met 6-3, 3-6, 7-5, 6-3. Griekspoor won relatief eenvoudig met 6-3, 7-6, 6-3 van Pavel Kotov. Door hun zeges staan de Nederlanders woensdag tegenover elkaar in de tweede ronde in Melbourne.

11:27