Nick Kyrgios rellend richting eerste grandslamfinale: ‘Dacht dat dit gepasseerd station was’

‘Rafael Nadal van plan halve finale Wimbledon te spelen met scheur van 7 millimeter in buikspier’

Het lijkt erop dat Rafael Nadal morgen in de halve finale van Wimbledon tegen Nick Kyrgios in actie komt. Dat meldt de Spaanse sportkrant Marca. Het dagblad weet dat de 36-jarige Spaanse tennisser een scheur van 7 millimeter in één van zijn buikspieren heeft. Desondanks versloeg hij woensdag in de kwartfinale de Amerikaan Taylor Fritz in vijf sets.

7 juli