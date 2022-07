Nick Kyrgios voor het eerst in zeven jaar naar kwartfinales grand slam

,,Het was niet mijn beste niveau, maar ik heb me er doorheen gevochten”, zei Kyrgios. ,,Ik heb veel gespeeld de afgelopen weken, maar het is me weer gelukt in vijf sets. Ik heb zeker een glas wijn nodig vanavond.”

De 27-jarige Kyrgios neemt het in de kwartfinales op tegen de Chileen Cristian Garin, die in een slopende vijfsetter Alex de Minaur uit Australië de baas was. Het werd 2-6 5-7 7-6 (3) 6-4 7-6 (6) voor Garin, die vorig jaar nog in de vierde ronde verloor in Londen. Hij overleefde twee wedstrijdpunten, bij 5-4 in de vijfde set.