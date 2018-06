Nick Zwaan (10) uit Veenendaal wint Voetbalmoment van het Jaar

De finale van het Moment van het Jaar was een samenwerking tussen Voetbal.nl en deze krant. AD-voetbaljournalisten Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou kozen uit de 18 weekwinnaars 5 finalisten. Hierop kon worden gestemd via de website van het AD en de Facebook-pagina van Voetbal.nl. Het moment van de 10-jarige Nick – hij draait een hoekschop in één keer in het doel – werd door de bezoekers beoordeeld als mooiste moment.