Niels Vink (19) wint eerste grand slam op Roland Garros, De Groot blijft prijzen winnen

Dat gold ook de dubbelfinale bij de vrouwen, die eveneens Nederlands succes opleverde. Diede de Groot, die zaterdag op het gravel in Parijs al haar veertiende grandslamtitel in het enkelspel veroverde, won met Aniek van Koot in de finale van de Japanse Yui Kamiji en Kgothatso Montjane uit Zuid-Afrika via een matchtiebreak: 7-6 (5), 1-6, 10-8.

De 25-jarige De Groot had Kamiji in de finale van het enkelspel op het Court Philippe-Chatrier in twee sets geklopt (6-4, 6-1). De Nederlandse rolstoeltennisster verloor in februari vorig jaar voor het laatst een wedstrijd. Haar zege in de finale op Roland Garros betekende haar vijftigste overwinning op rij. De Groot won vorig jaar alle grandslamtoernooien en ook behaalde ze in Tokio de paralympische titel, waarmee ze de zogenoemde golden grand slam voltooide.