Niesten over ‘lucky losers-affaire’: ‘Kansloos voor mij om daar aanwezig te zijn’

Miliaan Niesten heeft op zijn Instagram-account gereageerd op de commotie die gisteren ontstond rondom het feit dat tennissers verzuimd zouden hebben zich op de ‘lucky losers list’ van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam in te schrijven. ,,Voor mij was het kansloos om daar aanwezig te zijn.”

De Moldaviër Radu Albot meldde zich gisterochtend ziek af voor zijn eersterondepartij in Ahoy. Tot zijn verrassing zag toernooidirecteur Richard Krajicek vervolgens dat niemand zich had ingeschreven voor de ‘lucky loser list’. Dat is een lijst voor spelers die in het kwalificatietoernooi hebben gespeeld, maar daarin verloren.

Zo ging een kans verloren voor onder anderen vier Nederlanders: Miliaan Niesten, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Ryan Nijboer om te spelen en minstens 15.000 euro in ontvangst te nemen. Krajicek reageerde daarop behoorlijk ontstemd en noemde het ‘een gemiste kans'.

Niesten wilde graag zijn kant van het verhaal laten horen en plaatste daarom donderdag een video op Instagram. ,,Allereerst vind ik dat er een Nederlandse speler aanwezig had moeten zijn om die plek in te nemen", vertelt hij. ,,Helaas ben ik sinds zaterdag ziek en dus was het voor mij kansloos daar gisteren aanwezig te zijn.”

,,Daarnaast is het zo dat die plek elk moment vrij kan komen dus dat je eigenlijk maandag, dinsdag en woensdag de hele dag aanwezig moet zijn om een eventuele uitvaller te vervangen", gaat hij verder. ,,Ik zou nummer 8 of 9 op de lucky loser list zijn, dus dat betekent dat er een ontzettend kleine kans voor mij was om daarvoor in aanmerking te komen.”

Prijzengeld

Over het prijzengeld dat voor het oprapen zou liggen, zegt Niesten het volgende: ,,In de praktijk is dat toch anders, omdat een speler zich twee keer per jaar terug mag trekken en toch zijn prijzengeld mag innen. Uiteindelijk bleek dat Albot zijn prijzengeld niet in ontvangst mocht nemen omdat hij dat op dezelfde manier vorige week al deed. Twee weken op rij mag dat niet.”