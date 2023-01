Niet alleen wereldtitel, maar ook eerste plaats op wereldranglijst op het spel bij WK-finale

Van Gerwen kan daarmee de orde herstellen nadat hij begin 2021 de eerste plaats op de PDC Order of Merit (waarin het gewonnen prijzengeld in de rankingtoernooien over de afgelopen twee seizoenen wordt bijgehouden) moest afstaan aan Price. De Welshman verloor de koppositie op zijn beurt weer aan Wright, maar wist deze later weer te heroveren.

Voor Smith kan het vandaag de mooiste dag in zijn dartscarrière worden. De 32-jarige Engelsman stond nog nooit bovenaan de ranglijst en pakte ook nog nooit de wereldtitel, hoewel hij wel twee keer eerder in de finale stond. Smith begon aan het toernooi als nummer vier van de wereld. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen staat één plaats hoger.

De winnaar van de finale strijkt in totaal 500.000 pond op (ruim 560 duizend euro), tegenover 200.000 pond voor de verliezend finalist. Van Gerwen kan zijn totaal over de afgelopen twee jaar daarmee op 1,3 miljoen brengen, tegenover 1,1 miljoen voor Wright. Voor Smith slaat de teller bij een wereldtitel uit naar 1,2 miljoen. De huidige lijstaanvoerder Price, die werd uitgeschakeld in de kwartfinales, duikelt sowieso naar de vierde plaats.

Volledig scherm De statistieken van Michael van Gerwen op dit WK. © AD Sportwereld

Van Gerwen torenhoog favoriet

Gezien de prestaties op dit WK begint Van Gerwen om 21.00 uur Nederlandse tijd als torenhoog favoriet aan de finale. In zijn voorgaande partijen wisten alleen Mensur Suljovic (4-2) en Dirk van Duijvenbode (4-1) minimaal een set te pakken tegen de Brabander. Lewy Williams (3-0), Chris Dobey (5-0) en Dimitri Van den Bergh (6-0) stapten met de staart tussen de benen van het podium.

Smith hield alleen in zijn openingspartij tegen Nathan Rafferty ‘de nul’, maar een ronde later balanceerde hij tegen Martin Schindler (4-3) op het randje van de afgrond. Ook Stephen Bunting (5-3) liet ‘Bully Boy’ hard werken voor de overwinning, Joe Cullen (4-1) en Gabriel Clemens (6-2) werden eenvoudiger verslagen.

Het brengt Smith op een toernooigemiddelde van 97,64 punten per drie pijlen. Van Gerwen doet het met 104,63 beduidend beter. Ook het uitgooipercentage (45 tegenover 42 procent) is in het voordeel van de Nederlander, die zowel in zijn eigen legs (78 procent) als in die van zijn tegenstander (65 procent) meestal aan het langste eind trekt. Smith stelt daar respectievelijk 74 en 45 procent tegenover.

Alleen als het aankomt op het gooien van de maximale score van 180 doet Smith het beter (44 tegenover 32). Al komt dat deels omdat Van Gerwen slechts 98 legs hoefde te spelen om de finale te bereiken. Smith had 127 legs nodig en stond dan ook al ruim drie kwartier langer aan de oche.

Toch heeft Smith genoeg reden om zich niet bij voorbaat gewonnen te geven. In de laatste drie onderlinge ontmoetingen trok hij namelijk aan het langste eind. Dat laat de balans echter nog niet in zijn voordeel uitslaan. Van de vijftig keer dat de twee darters tegenover elkaar stonden, ging Van Gerwen 37 maal met de overwinning aan de haal.

Volledig scherm De statistieken van Michael Smith. © AD Sportwereld

WK darts

Bekijk hier het speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen.

