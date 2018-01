Niet helemaal gewenst slotstuk voor icoon Phil Taylor

Nooit meer die riedel die dartsfans konden dromen, vlak voor de klanken van The Power van Snap, uitgesproken door de mastercaller: Ladies and gentleman , the record breaking , history making , 16-time Champion of the Wooooooorld . Phil 'The Power' Taylooooooor.

Door Pim Bijl



Het is zelfs hoogst onwaarschijnlijk dat er ooit nog een darter de records van Taylor zal evenaren. De man uit Stoke-on-Trent, die vanavond de WK-finale verloor van landgenoot Rob Cross (7-2), behaalde liefst 16 wereldtitels (BDO: 1990 en 1992; PDC: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 en 2013) en 216 toernooizeges, waaronder 85 majors. Het is het numerieke bewijs van zijn ijzeren machtsgreep over de sport die groot werd onder zijn heerschappij. Het maakt hem met afstand de grootste darter aller tijden.

Ook zijn aandeel in de ontwikkeling van de sport is niet te onderschatten. Hij was een van de zestien aanstokers die de BDO, in die tijd worstelend met een dalende populariteit, uit onvrede de rug toekeerden. Taylor stond toen mede aan de basis van de oprichting van de PDC. Onder die bond groeide het darts tot grote hoogten.

Volledig scherm Raymond van Barneveld kust de hand van zijn rivaal Phil Taylor. © PRO SHOTS Het zal sowieso een stuk rustiger worden. Waar Taylor kwam, werden records gebroken. Waar Taylor kwam, was er ook heibel in de tent. Staaltjes psychologische oorlogsvoering om de wedstrijd te winnen, maar soms ook gewoon rare strapatsen puur uit frustratie. Ook in zijn afscheidsjaar liet hij zich niet onbetuigd. Zo imiteerde hij in september in een wedstrijd tegen Michael van Gerwen diens manier van juichen. Gooide hij in Auckland een handdoek van Corey Cadby van het podium. En liet hij het niet na om een opgeklommen darter als Daryl Gurney verbaal de grond in te stampen.

Apenrots

Taylor duldde geen gezelschap bovenop de apenrots. Daarom liet hij voorafgaand aan het toernooi in een interview ook nog weten dat hij in zijn toptijd beter was dan Van Gerwen nu. Dankzij de loting hadden de twee elkaar pas kunnen treffen in de finale, maar die ontknoping komt er dus niet. Overigens was dat volgens velen niet de droomfinale. Dat was Taylor tegen die andere veteraan, Raymond van Barneveld. Tien jaar na de legendarische finale waarin Barney zijn felbegeerde titel bij de PDC won door zijn rivaal te verslaan, zou de klassieker in het darts het perfecte sluitstuk zijn, vonden velen.

Phil 'The Power' Taylor: 16 wereldtitels

BDO (2): 1990, 1992.

PDC (14): 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013.

Bekijk hieronder de allerlaatste opkomst van The Power

Volledig scherm Phil Taylor. © Getty Images

Volledig scherm Phil Taylor. © Lawrence Lustig/PDC

Volledig scherm Phil Taylor. © Getty Images