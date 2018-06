‘Niet mijn meest favoriete circuit, maar het kan erger’

’s Morgens eindigde hij in de training als zevende, ‘s middags als derde. Maar veel belangrijker was het voor Max Verstappen om Circuit Paul Ricard te leren kennen. Na de beperkte ochtendactiviteit vanwege een technisch euvel (15 rondjes), ging hij na de lunch 24 keer rond. ,,Dit wordt niet mijn meest favoriete circuit van de kalender, maar het kan erger’‘, concludeerde Verstappen bij de verzamelde pers.



Met twee verschillende set-ups begon Red Bull Racing aan de eerste dag in de Provence. Nu moet gepuzzeld worden welke hun het verste gaat brengen zondag. ,,Perfect was het allemaal nog niet, wat ook niet zo gek is voor de eerste dag op een nieuw circuit. Het ging er nu vooral om dat we de baan wat beter leerden te begrijpen. De racelijnen. Hoe de banden slijten, die het hier toch behoorlijk te verduren krijgen met die hitte. Dat soort dingen. Er is nog wel wat huiswerk te doen’‘, zo meldde de Limburger.



,,Mercedes ziet er nog wat sneller uit, maar ons tempo is ook al redelijk prima’’, zag Verstappen, die nog niet weet of inhalen ook tot de opties behoort op het Circuit Paul Ricard. ,,Ik heb nog niet één keer dicht op een voorganger gereden, dat moeten we ondervinden in de race.