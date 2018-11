‘Niet Ocon, maar Kubica naar Williams’

Volgens het Duitse medium zou alleen de handtekening nog ontbreken. Het zou voor Kubica na negen jaar de terugkeer in de Formule 1 betekenen. De laatste keer dat de 33-jarige Pool een Grand Prix reed, was op 14 november 2010 in Abu Dhabi. De terugkeer zou opmerkelijk zijn, omdat Kubica in 2011 bij een rallyongeval nog bijna zijn rechterhand verloor.



Ocon, die gisteren botste met Max Verstappen bij de GP in Brazilië, zou ook aanspraak maken op het stoeltje bij Williams. Als niet hij, maar Kubica de voorkeur krijgt, wil Mercedes-baas Toto Wolff Ocon graag gebruiken als testrijder bij Mercedes, Force India en Williams.