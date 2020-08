Nieuw akkoord in Formule 1: ‘Eerlijker speelveld, meer spanning’

Ferrari, Williams en McLaren maakten gisteren al bekend akkoord te zijn en de overige zeven teams gaven vanochtend hun akkoord over de nieuwe voorwaarden. ,,De overeenkomst zal de toekomst voor de Formule 1 op lange termijn veiligstellen en in combinatie met de nieuwe voorschriften, aangekondigd in oktober 2019, zullen de financiële verschillen en de verschillen tussen de teams minder worden.” Het gaat in de nieuwe overeenkomst onder meer over het budgetplafond en de technische regelwijzigingen die vanaf 2022 gelden. Met de nieuwe regels moeten de krachtsverschillen tussen de teams kleiner worden.



,,Dat zal bijdragen aan een eerlijker en gelijker speelveld, waardoor het racen meer in de buurt komt van wat onze fans willen zien. Met spannendere races zullen we meer fans naar onze sport trekken, waarvan elk team profiteert en de Formule 1 wereldwijd kan blijven groeien", laat de F1 weten.