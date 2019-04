Nieuw stadion van Spurs doet Kevin De Bruyne niets

,,Dat nieuwe stadion doet me niets”, liet De Bruyne weten. ,,Ik maak me alleen druk om de ploeg waartegen we spelen. Iedereen praat momenteel over dat stadion, alsof het iets speciaal is. Maar elke club heeft een stadion en elke club heeft supporters. Misschien zal Tottenham in de nieuwe omgeving nog wat meer inspiratie hebben, maar uiteindelijk is en blijft het een stadion met supporters. Voor mij is er geen verschil met vroeger.''



Het duel in Londen staat onder leiding van het arbitrageteam van Bjorn Kuipers.