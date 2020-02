Nieuw wielercriterium: Ronde van Enschede

Op zondag 30 augustus wordt er op de campus van Universiteit Twente een wedstrijd verreden voor de elite/beloften en amateurs mannen en een wedstrijd voor de elite/beloften en amateurs vrouwen. Beide wedstrijden gaan deel uitmaken van de VIRO Criterium Cup Twente. De organisatie van de wielerronde is in handen van de studentenvereniging Klein Verzet.

‘Smaakte naar meer’

„In 2019 hebben we het Nederlands studentenkampioenschap wielrennen op de campus georganiseerd”, zegt Philip Zwier, initiatiefnemer namens DWV Klein Verzet. „Dat smaakte naar meer, want bij meerdere mensen binnen onze organisatie kwam de gedachte op om dit jaarlijks te doen. En dan niet het NSK, maar de Ronde van Enschede. Die staat al lang niet meer op de kalender en dit leek ons een mooi moment om er weer één te organiseren. We hebben vervolgens contact gezocht met de organisatie van de VIRO Criterium Cup Twente en waren er snel over uit dat we graag aan wilden sluiten.”