Nieuwe arrestatie in misbruikzaak veroordeelde turnarts Nassar

FC Twente corrigeert quote Van Halst in eigen persbericht

26 maart ENSCHEDE - Een opvallend tafereel maandagavond in de communicatie naar de pers bij FC Twente. De club corrigeerde na een eerder verstuurd bericht een quote van Jan van Halst in het eigen persbericht. De voormalige technische man werd teruggefloten omdat hij de rol van de rvc kleiner zou voorstellen dan die in werkelijkheid was.