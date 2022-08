Nieuwe baan voor voormalig Heracles-directeur Gilissen

Heracles

De geboren Enschedeër was drie jaar technisch directeur in Almelo. Hij kwam in 2019 over van NAC Breda, waar hij manager van de jeugdopleiding was. In Almelo was hij de opvolger van Mark-Jan Fledderus, die naar Groningen vertrok. In mei, enkele dagen na de degradatie van Heracles uit de eredivisie, stapte hij op. „Na de recente degradatie zijn het bestuur en ik samen tot de conclusie gekomen de weg vrij te maken voor een spoedige terugkeer van de club in de eredivisie”, gaf hij toen aan. Ook voorzitter Hans Bredewoud stapte toen op.