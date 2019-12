Nieuwe club voor honkballer Jurickson Profar

‘Barney’ hoopt dat men hem ziet als ‘de grote Van Barneveld’

2 december Raymond van Barneveld wil later deze maand in stijl afscheid nemen van de dartsport. ,,Is het realistisch om te zeggen dat ik de beker de lucht in til? Nee, maar het geloof is er nog steeds”, zegt de vijfvoudig wereldkampioen voorafgaand aan zijn laatste WK op de website van de PDC.