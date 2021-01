Nieuwe fase met Jumbo-vrouwenteam: ‘Nu kunnen ook meisjes dromen van de Giro Rosa’

Door Pim Bijl



Op 15 september 2019, op de avond dat Primoz Roglic in Madrid de rode trui om zijn schouders kreeg na zijn eerste Vuelta-zege, werd Esra Tromp (30) benaderd door Jumbo-Visma-ploegbaas Richard Plugge. Hij wilde een vrouwenploeg opzetten. En of zij daar de leiding over wilde nemen. Nu, bijna anderhalf jaar later en tijdens het eerste trainingskamp van het team, kijkt Tromp met grote ogen vanuit haar hotel aan de Costa Blanca uit over de parkeerplaats.