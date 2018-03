Nieuwe heup voor 'Der Kaiser': Direct proberen eerste stappen te zetten

Beckenbauer (72) werd de afgelopen jaren twee keer aan zijn hart geopereerd. De Duitser heeft geen officiële functie meer in de voetballerij. Wel treedt de oud-speler van Bayern München regelmatig op als tv-analist en heeft hij een column in Bild. De 103-voudig international veroverde in 1974 met West-Duitsland in eigen land de wereldtitel. Als bondscoach leidde hij zijn land in 1990 naar de hoofdprijs op het WK in Italië.