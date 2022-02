Nieuwe koning op de apenrots geniet nauwelijks van het uitzicht: ‘Tennis niet zo belangrijk’

,,Op deze momenten besef je dat tennis soms niet zo belangrijk is”, zei Medvedev in Acapulco na zijn overwinning op de Japanner Yoshihito Nishioka (6-2 6-3). ,,Als tennisser wil ik vrede over de hele wereld promoten. Ik heb inmiddels in zoveel verschillende landen gespeeld, als junior en als prof. Het is zwaar om al het nieuws te volgen. Ik ben volledig voor vrede.”



Medvedev wist donderdag al voor zijn partij in de kwartfinales dat hij vanaf maandag de wereldranglijst zal gaan aanvoeren. ,,Het is duidelijk dat ik gemengde gevoelens had toen ik wakker werd”, aldus de nieuwe tenniskoning op de apenrots, ook refererend aan het nieuws dat Russische troepen Oekraïne binnen zijn gevallen.