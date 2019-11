Nieuwe operatie Froome: metaalplaatjes verwijderd

FC Twen­te-trai­ner Garcia ziet in PEC Zwolle een directe concurrent

14:57 HENGELO - Cruciaal is een groot woord in deze fase van het seizoen, maar FC Twente wacht zondag wel een wedstrijd van importantie. „PEC Zwolle is een directe concurrent van ons”, overziet trainer Gonzalo Garcia het belang van het thuisduel.