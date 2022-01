Nieuwe regels: Schalke mag weer publiek ontvangen, al zal het niet druk worden

In Nordhrein-Westfalen mogen vanaf donderdag weer 750 supporters per wedstrijd naar de stadions. Vorig weekend bij de herstart van de Bundesliga was dat nog nul. Schalke, dat ook in de Tweede Bundesliga onder normale omstandigheden kan rekenen op een vol huis, gaat de kaarten via een online-loting weggeven. De verwachting is dat het storm gaat lopen. In de deelstaat Sachsen mogen de stadions vanaf dit weekend voor de helft worden gevuld. Dat betekent dat de club Halle uit de Bundesliga 7500 mensen kan ontvangen. Dat is een record voor Duitsland dit jaar.

Voor de supporters van Schalke geldt wel de 2G-regels. Alle toeschouwersn moeten volledig ingeënt dan wel hersteld zijn van corona. Daarnaast moet er bij de ingang een negatief sneltestcertificaat worden getoond.