Nieuwe rel rond Novak Djokovic in Australië: vader poseert met Poetin-fans

Srdjan Djokovic, de vader van Novak Djokovic, is in opspraak geraakt tijdens de Australian Open. De vader van de Servische tennisser poseerde met fans van de Russische president Vladimir Poetin.

Vier mannen werden woensdagavond door de politie van Victoria uit Melbourne Park gezet nadat ze pro-Russische en pro-Poetin-liederen hadden gezongen op de trappen van de Rod Laver Arena, terwijl ze met Russische vlaggen zwaaiden. Een van hen droeg ook een shirt met de letter Z, het symbool van de Russische invasie in Oekraïne. Op een van de vlaggen was tevens het gezicht van Poetin te zien.

Srdjan Djokovic ontmoette de fans buiten de Rod Laver Arena en nam foto’s met hen, zo is te zien op een video. De politie bevestigde het voorval. ‘De politie heeft vier mannen verwijderd nadat op woensdag 25 januari rond 22.20 uur een Russische vlag op de trappen van de tennisbaan was gehesen’, zo viel te lezen in een verklaring.

Op sociale media werd met afschuw gereageerd op de beelden. Vasyl Myrosjnytsjenko, de Oekraïense ambassadeur in Australië, noemde het een schande. ‘Het is het hele pakket: naast de Servische vlag is er een Russische vlag, een Poetin-vlag en het Z-symbool’, zo schreef hij op Twitter.

Ook de Oekraïense tennissers Alex Dolgopolov en Marta Kostjoek lieten zich horen. ‘Deze man zal levenslang geschorst worden. In elk geval voor alle Australische tennistoernooien, toch?’, zo schreef Dolgopolov over de man die met het Z-symbool te zien was.

Statement

De organisatie van de Australian Open kwam met een statement en waarschuwde spelers: ,,Een kleine groep mensen toonde woensdagavond ongepaste vlaggen en symbolen en bedreigde bewakers na een wedstrijd. Deze mensen zijn verwijderd. Spelers en hun teams zijn gebriefd en opnieuw herinnerd aan het evenementenbeleid met betrekking tot vlaggen en symbolen, om elke situatie te vermijden die de potentie heeft om de orde te verstoren. We blijven nauw samenwerken met de evenementenbeveiliging en handhavingsinstanties.’’

Volledig scherm De ouders van Novak Djokovic. © AFP

Er waren tijdens de Australian Open al eerder Russische vlaggen te zien, tijdens de wedstrijd in de eerste ronde tussen de Oekraïense Kateryna Baindl en de Russische Kamilla Rachimova. De organisatie greep naar aanleiding daarvan in en kwam met een verbod op Russische (en Belarussische) vlaggen op Melbourne Park.

Russische atleten hebben sinds de invasie van Oekraïne te maken met sancties. Zo werd Russische tennissers vorig jaar verboden mee te doen aan Wimbledon. Bij de Australian Open zijn ze wel welkom, maar onder een neutrale vlag.

De Australian Open duurt tot en met zondag. Djokovic neemt het vrijdag in de halve finale op tegen de Amerikaan Tommy Paul.

