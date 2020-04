Nieuwe shirt Pescara ontworpen door 6-jarige Luigi

Eredivisie met twintig clubs zo goed als uitgeslo­ten

8:44 Premier Mark Rutte was glashelder gisteravond: tot 1 september wordt er geen betaald voetbal gespeeld in Nederland. Het is nu aan de KNVB om de gestrande competitie formeel af te ronden. Een nieuwe eredivisie met twintig clubs? Dat idee heeft amper kans van slagen.