Nieuwe sponsor laat plek op pak Ter Mors en co open voor KiKa: ‘Toen keken mijn broer en ik elkaar aan: dat moet ’m zijn’

Schaatsteam IKO heeft een nieuwe sponsor, maar opmerkelijk genoeg eist die nog geen plek op het been van Jorien ter Mors of Jan Blokhuijsen op. Bij de NK allround rijden zij komend weekend met het logo van KiKa rond.

Door Lisette van der Geest



,,Het was niet makkelijk om in coronatijd een sponsor te vinden. Als het dan tóch lukt, kun je zeggen: ‘Er is een NK, meteen alle sponsors op het pak, hartstikke leuk’. Maar zo ging het dus niet”, zegt Martin ten Hove, die samen met zijn broer Erwin trainer en oprichter van het team is. De sponsor, die volgend seizoen wel naast IKO op het schaatspak komt te staan, wordt pas rond april bekendgemaakt, al begint de investering nu. Het contract loopt tot en met de Olympische Spelen van 2022 in Peking, maar de sponsor heeft de intentie uitgesproken langer door te gaan.

Quote Jorien ter Mors zei gelijk: ‘Juist goed als we ons inzetten voor dit soort initiatie­ven.’ Martin ten Hove ,,Het is een nieuwe sponsor in de schaatssport, een van allure’’, zegt Ten Hove. ,,Zij willen wel alvast ons netwerk aan sponsoren gebruiken, onze businessclub. Maar ze willen de samenwerking naar buiten toe in één keer goed lanceren en nemen daar ook een marketingbureau voor in de hand. Nu nog snel die logo’s vullen zou overhaast zijn. Prima natuurlijk, maar wat doe je dan met een leeg been? Daarop kwamen zij zelf met het idee van een goed doel, met KiKa, de Stichting Kinderen Kankervrij, als een van de suggesties. Toen keken mijn broer en ik elkaar direct aan van: dat moet ’m zijn.”

Jorien ter Mors werd in een redelijk vroeg stadium ingelicht over de plannen. Haar vader overleed in 2013 aan kanker. ,,Daarom hebben we haar gevraagd: ‘Zou je het fijn vinden, of juist vervelend om met een stichting die zich inzet tegen kanker naar buiten te komen en daaraan herinnerd te worden?’ Ze zei gelijk: ‘Nee, juist goed als we ons inzetten voor dit soort initiatieven.’’’

Diezelfde opvatting huldigen de twee broers. Martin ten Hove: ,,Bij een van mijn beste vrienden overleed zijn zoontje van vijf heel plotseling. Niet door kanker, door een hersenbloeding, maar dan merk je van dichtbij hoe heftig zoiets is voor een gezin.”

Volledig scherm KiKa is al jaren met een sponsortocht verbonden aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.

Erwin ten Hove: ,,Mijn beste maatje verloor vorig jaar zijn anderhalf jaar oude dochtertje aan kanker. Ook nog eens precies toen wij in hun woonplaats, Maastricht, op trainingskamp waren. Zij zijn sindsdien vaak druk met KiKa-runs en andere manieren om iets te doen tegen kanker, terwijl ik meestal niet mee kan doen door het schaatsen. Dat ik zo wel iets kan doen, is alleen maar extra mooi. Hij vindt het ook fantastisch, voor wat het waard is. Voor ons in elk geval heel veel.”

Voor KiKa komt de samenwerking op een extra goed moment. De stichting is al jaren met een sponsortocht verbonden aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk, maar door de coronapandemie is de editie van komend jaar afgelast. De schaatsers van Team IKO willen zich de komende periode ook inzetten om zoveel mogelijk inschrijvingen voor het jaar daarop binnen te halen.