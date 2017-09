Nieuwe test in het tennis: lijnrechters vervangen door camera's

Cijferspel: FC Twente doet iets onverklaarbaars

8:30 Soms zijn dingen in het voetbal niet tot nauwelijks verklaarbaar. Eenieder die vooraf een 4-0 voor FC Twente invulde in de toto was voor gek verklaard. Hoe dan ook, het gebeurde. En op basis van de achterliggende data was het ook meer dan terecht. Doordat de ploeg niet verloor werd het bovendien niet de aller slechtste reeks van de Tukkers in de historie.