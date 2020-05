Nieuwe Turkse club voor Rijssense volleyballer Ter Maat

Duitse minister dankt fans voor ‘voorbeel­dig gedrag’

14:42 De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul van de deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft de voetbalfans in zijn regio bedankt voor hun ‘voorbeeldige gedrag’ bij de herstart van het seizoen in de Bundesliga. ,,Ik moet iedereen een compliment maken. Het is gegaan zoals we hadden gehoopt.”