Nieuwe wielerkalender biedt kansen: eindelijk regen bij Parijs-Roubaix?

Strade Bianche

Als het aankomt op het temperatuurverschil is de Strade Bianche de opvallendste wedstrijd in de lijst. Normaal gesproken wordt de klassieker door de Toscaanse heuvels rond begin maart gehouden, op de nieuwe kalender van de UCI staat de race als eerste genoteerd: op 1 augustus.



,,Dat betekent een significant verschil in temperatuur”, zegt Raymond Klaassen, meteoroloog bij Weerplaza. ,,In augustus wordt in Toscane maar heel weinig neerslag verwacht, minder dan in maart. Maar het grootste verschil tussen maart en augustus is de verwachte temperatuur. De kans op een temperatuur boven de 30 graden of hoger is groot; 25 dagen. In maart schommelt de temperatuur tussen de 12 en 18 graden.”



Of het weerverschil voor renners een groot verschil maakt, betwijfelt hij. ,,Ik verwacht niet dat renners echt onder de indruk zijn. Zij rijden de Tour de France en de Vuelta ook in zeer hoge temperaturen. Misschien vinden ze het wel prettiger dat de kans op kou en slecht weer duidelijk minder groot is.

Volledig scherm © AFP

Parijs-Roubaix

Liefhebbers hopen al jaren op een natte klassieker over de kasseien, maar het lijkt alsof de duivel ermee speelt. Soms regent het ervoor of erna, maar de afgelopen 17 edities was het tijdens Parijs-Roubaix droog.



Maar door het coronavirus en alles wat daarbij komt kijken staat de race dit jaar niet rond april op de kalender, maar op 25 oktober. En dat zou zomaar voor een natte editie kunnen zorgen.



,,Het verschil in temperatuur tussen de vierde en de tiende maand van het jaar is niet schokkend hoger. In oktober is het ietsje warmer dan in april”, zegt Klaassen. De kans op regen is groter, daar zijn de voorspellingen gunstig voor de liefhebber van een natte koers.. ,,Oktober is een nattere maand dan begin april, de kans op neerslag is in die periode gewoon groter. Maar het is alsnog onmogelijk om te zeggen dat het op die dag gaat regenen”, zegt Klaassen.



,,Klimaat is een gemiddelde over dertig jaar. Daar kun je een verwachting uithalen, maar er zijn altijd afwijkende waardes. Waarschijnlijk is het in oktober iets warmer, maar het kan ook een mooie naherfstdag worden.” Niet alleen de regenkans is groter in oktober, ook de kans op wind. Klaassen: ,,De kans op een wisselvallig weerbeeld is gewoon beduidend groter dan in april.”

Volledig scherm Al zeventien edities op rij was het droog in Parijs-Roubaix © EPA

Vuelta a España

Van een ronde van Spanje die eind augustus start en halverwege september eindigt, is de Vuelta nu een ronde geworden die 20 oktober van start gaat en 8 november eindigt - mits de coronacrisis dan wel onder controle is uiteraard.



Dat betekent dat deelnemende renners 7 november, tijdens de een-na-laatste etappe nog tot bijna 2000 meter hoogte komen. Die dag voert de ronde naar La Covatilla, een skiresort op 1962 meter hoogte.



Dat betekent dat er een kans op sneeuw is. Een jaar geleden werd de Tour nog stilgelegd door sneeuw, hagel en modder. De Passo di Gavia werd vorig jaar geschrapt uit de Giro door een dik pak sneeuw en het lawinegevaar.



Maar het grootste te verwachten verschil is de temperatuur en neerslag. Klaassen: ,,Eind oktober en begin november liggen de gemiddelde temperaturen in Spanje duidelijk lager dan in augustus. Juli en augustus zijn normaal gesproken de warmste maanden in dit land. Nu zal het een stuk minder warm zijn, rond de 20 graden gemiddeld op de meeste locaties.”



Ook de kans op neerslag is in oktober en november in Spanje groter, waar augustus een vrij droge maand is en er nauwelijks neerslag valt. ,,Oktober en november zijn juist de natste maanden voor veel plaatsen. Wat niet wil zeggen dat de Vuelta zal verregenen, want dit is tenslotte gebaseerd op klimatologische cijfers. Dan is de verwachting dat de koers stukken minder warm zal worden dan normaal.”