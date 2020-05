Nieuwe wielerkalender: Giro en Vuelta overlappen, Gold Race op 10 oktober

Ook voor de grote klassiekers die niet verreden konden worden, is een plekje ingeruimd. Zo staat Milaan-San Remo voor 8 augustus op de agenda. Op 4 oktober wordt Luik-Bastenaken-Luik verreden. Een week later dus de Nederlandse klassieker Amstel Gold Race. Oktober, als dus ook de Giro wordt verreden, staat sowieso in het teken van de klassiekers. Het is verder namelijk de bedoeling dat de Ronde van Vlaanderen op 19 oktober wordt verreden en Parijs-Roubaix een week later op de 25ste. Op 1 augustus zou het peloton tijdens de Strade Bianche in het Italiaanse Toscane weer op gang geschoten moeten worden.