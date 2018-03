Nieuwe wielerkoers in België herdenkt Eerste Wereldoorlog

Nieuwpoort en Ieper zijn historische plaatsen. In het eerste stadje werd in 1914 de Duitse invasie tot stilstand gebracht, ook Ieper bleef ondanks zware aanvallen uit handen van de Duitsers. Het stadje moest na WO1 volledig worden herbouwd. De koers Gent-Wevelgem wordt sinds 2014 aangegrepen om een eerbetoon te brengen aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Ook in de Tour de France gebeurt dat met enige regelmaat, met name rond Verdun.