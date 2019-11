Nieuwe wielerploeg van Twentse renners Pluimers en Boven doen mee aan Ster van Zwolle

Het Development Team Jumbo-Visma, onderdeel van Team Jumbo-Visma Academy, bestaat uit dertien renners onder de 20 jaar. Robert Wagner wordt één van de ploegleiders, van de formatie die in enkele gevallen de weg gaat combineren met het veld, de baan of het moutainbiken. De Duitser is een oude bekende van Team Jumbo-Visma. Tot dit seizoen was hij als renner actief bij de Nederlandse profploeg. Rick Pluimers (Enter) en Lars Boven (Reutum) zijn de twee Twentse coureurs in de formatie.