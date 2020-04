Nieuwkomers bij PDC beleven nog weinig plezier aan tourkaart: ‘Dit is toch wel bizar’

Sindsdien zit Kleermaker thuis in Hierden, samen met zijn vriendin en drie kinderen van 4, 7 en 12. Veel meer dan trainen heeft hij niet om handen. In januari zegde de 29-jarige zijn baan in de logistiek om alles op een professionele dartsloopbaan te zetten. Dat was mogelijk nadat hij op de Q-School in het Duitse Hildesheim een tourkaart bemachtigde.



Het is het gouden ticket voor darters. ,,De timing kon niet beter”, zegt Kleermaker. ,,Het is toch wel bizar. Alles was in kannen en kruiken en nog geen twee maanden later gooit een virus roet in het eten. Heel vervelend.”



In de paar toernooien die hij speelde, won hij nog wel van onder anderen Stephen Bunting en Joe Cullen. Nu is het stil, op die ene avond in de Home Tour na. ,,Gelukkig ben ik gezegend met mijn sponsor, die ervoor zorgt dat ik niet mijn oude baas hoef te vragen of hij nog wat voor me heeft.”