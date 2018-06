Nigel de Jong al weg bij Mainz, AZ wil door met Vlaar en Vejinovic

Ron Vlaar behoort ook komend seizoen tot de AZ-selectie. De 33-jarige verdediger heeft met de Alkmaarse club een mondeling akkoord bereikt over een nieuw contract. De 32-voudig international gaat tot medio 2019 bijtekenen. De oude verbintenis van Vlaar liep tot 30 juni 2018. Vlaar kwam in het afgelopen seizoen in vijftien officiële duels voor AZ in actie. Hij speelt sinds 2015 weer voor de Noord-Hollandse club. Vlaar begon ooit zijn professionele loopbaan in Alkmaar. ,,We zijn verheugd dat we Ron nog een jaar langer aan ons hebben kunnen binden", liet directeur voetbalzaken Max Huiberts weten. ,,Ron is met zijn ruime ervaring nog steeds een toegevoegde waarde voor deze selectie. We zijn blij dat we daar nog een jaar gebruik van kunnen gaan maken.''