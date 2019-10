Nijhuis fluit duel tussen Sevilla en APOEL Nicosia

Nijhuis wordt in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla geassisteerd door Johan Balder en Joost van Zuilen. Ook Jeroen Manschot reist af naar Sevilla. Hij fungeert als vierde official. De wedstrijd tussen Sevilla en APOEL Nicosia begint donderdagavond om 21.00 uur.



Sevilla, met spits Luuk de Jong, begon de groepsfase van de Europa League met een 3-0-zege op FK Qarabag. APOEL Nicosia werd in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Ajax. In de Europa League volgde een nederlaag (3-4) thuis tegen F91 Dudelange uit Luxemburg.