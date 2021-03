Nijhuis oogst overal lof, maar een handje van Schmidt zat er niet in

Bas Nijhuis laat zich niet de snel kachel aanmaken, maar natuurlijk voelde hij in de aanloop naar het weerzien met Schmidt dat er extra druk op zijn persoontje zat. Immers: Schmidt zei eerder dit seizoen na de wedstrijd tegen Sparta dat hij in zijn leven ‘nooit meer met Nijhuis wilde praten’. Die kritiek kwam de oefenmeester op een wedstrijd schorsing te staan. Het duel tussen PSV en Feyenoord was mede daardoor extra pikant. „Het is typisch de voetballerij dat iedereen er vooraf wel een mening over moest hebben of mijn aanstelling verstandig was of niet”, zegt Nijhuis. „Ik had misschien al wel eerder verwacht dat ik een wedstrijd van PSV had mogen fluiten. Zelf zat ik vorige week gelukkig in het buitenland. Ik was op dinsdag de vierde man bij Juventus en donderdag bij Tottenham, dus dan heb je ook nog een beetje afleiding. Ik heb met het omhoog tillen van al die bordjes in elk geval weer wat extra spierballen gekweekt.”