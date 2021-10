Nijverdaller Bosman verlaat wielerploeg VolkerWessels, maar is nog niet klaar met de fiets

Gert-Jan Bosman (29) zet met pijn in het hart een stapje terug en levert zijn contract als semi-prof bij VolkerWessels in aan het einde van het jaar. De 29-jarige Nijverdaller gaat zich richten op het veldrijden en mountainbiken.

Bosman vond het zelf moeilijk te accepteren dat het lijf niet meer wil, maar heeft die knop inmiddels wel omgezet. „Als ik gericht naar een wedstrijd toe kan leven, zoals naar de PWZ Zuidenveldtour onlangs, dan kan ik nog best een goed niveau halen. Maar een reeks wedstrijden achter elkaar, dat trekt mijn lijf niet meer. Dan kan ik niet meer het niveau tonen wat ik normaal haal. En ik heb geen zin om pelotonvulling te worden. Zeker niet in een ploeg als VolkerWessels, waar ze zestien man de weg op kunnen sturen die er gewoon altijd in kunnen knallen. Moet je kijken wat voor niveau men daar momenteel haalt.”

Hij verwijst daarmee de resultaten van die ploeg afgelopen weekeinde, waarin de manschappen van ploegleider Allard Engels heersten. Zo won Coen Vermeltfoort de Ster van Zwolle en zorgde Roel van Sintmaartensdijk in de Omloop van de Braakman voor de tweede zege in het dubbelprogramma.

24 uursraces

Hij wil blijven fietsen, deze winter nog op de crossfiets, daarna op de mountainbike en in 24uursraces. De liefhebber in Bosman is niet verdwenen. „Ik vind het fietsen gewoon hartstikke leuk. Daar zie ik nog altijd uitdagingen in, vooral in het offroadwerk. Maar misschien ga ik ook nog wel voor een club criteriums rijden. Gewoon kijken wat er mogelijk is en daar voor gaan. Gecombineerd met mijn werk en met de communicatiewerkzaamheden die ik doe voor het team. Zo blijf ik er toch bij betrokken. Dat vind ik mooi, omdat ik de ploeg ook heb zien groeien van clubniveau naar het continentale level.”

Terugkijken doet hij vooral met voldoening. Al leek er ooit een professionele toekomst te lonken voor de geboren Drent, die een aantal jaren geleden in Nijverdal neerstreek. „Bij Rabobank Offroad was ik ploeggenoot van mannen als Lars van der Haar, Mike Teunissen en Martijn Budding. Jongens die prof zijn geworden. Dat zat er voor mij net niet in. De groepsapp uit die tijd bestaat nog en we sturen elkaar nog regelmatig een bericht.”

Gele trui Tour

Bosman gaat verder: „Het was een mooie tijd en ik gun die jongens datgene wat ze bereikt hebben. Toen Mike Teunissen in 2019 de Tourrit in Brussel won en geel pakte, stond ik voor de TV te schreeuwen en te juichen. Misschien had er voor mij ook een profcontract in kunnen zitten, maar wie weet was dat avontuur na een jaar ook alweer voorbij geweest. Ik ben blij met wat ik heb bereikt en heb meegemaakt. En blijf ondertussen lekker fietsen.”