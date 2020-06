Nijverdaller Schothans niet langer jeugdbondscoach waterpolo

De zwembond KNZB maakte dinsdag bekend dat aan het eind van het jaar de samenwerking met Schothans niet zal worden verlengd.

De focus van Schothans en Jong Oranje lag dit jaar op deelname aan het WJK onder 18 jaar, maar net als alle andere sportevenementen is ook dit toernooi door de coronacrisis geannuleerd. Schothans heeft sinds 2014 verschillende jeugdteams van de KNZB begeleid en ook diverse successen behaald. Zo was er in 2016 goud op het EJK in Den Haag, zilver op het EJK in 2017 en brons op het EJK in 2018.

André Cats, technisch directeur van de KNZB: „In het competitieve Europese meisjeswaterpolo zijn dat indrukwekkende prestaties. Belangrijker nog is dat diverse speelsters vanuit Schothans’ jeugdteams doorontwikkeld zijn naar het A-team. Desondanks hebben we geconcludeerd dat de jeugdopleiding nieuwe impulsen nodig heeft. Door de gekozen structuur, waarbij de Waterpolo Academie een centrale rol in de opleiding inneemt, gaan we voor de Jong Oranje-teams op zoek naar verschillende nieuwe coaches.”

Door het vuur

Volgens Cats kenmerkt het optreden van Schothans als coach zich als energiek en prestatiegericht. „Hij heeft een scherp oog voor teamprocessen, gaat voor ‘zijn’ speelsters door het vuur en vraagt altijd om 100% inzet. De KNZB is Gerrit-Jan zeer veel dank verschuldigd voor zijn deskundigheid en tomeloze energie”, aldus Cats in een verklaring.

De selectie die eigenlijk aan het WJK zou meedoen, zal onder leiding van Schothans alsnog een zomerprogramma draaien in het KNZB-Zwembad in Zeist met als doelstelling zich verder te ontwikkelen en een volgende stap in hun topsportloopbaan te kunnen zetten.

