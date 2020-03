Nijverdalse Hoogland: ‘Wilde de titel, maar voelde me kansloos’

Na afloop wilde Jeffrey Hoogland even alleen zijn, de frustratie was van zijn gehele lijf af te lezen. Maar na de huldiging was de rust weer teruggekeerd bij de Nijverdaller. De teleurstelling was nog prominent aanwezig. „Ik heb er echt alles aan gedaan. Ik stond hier zo sterk als ik momenteel zijn kon. Dan is het zuur dat Harrie er zo boven uit steekt en is het me duidelijk dat er wel wat werk aan de winkel is”, aldus Hoogland.

Vorig jaar in Polen was Hoogland al blij met zijn plek in de finale. „Dat was misschien toen ook wel mijn valkuil. Nu wilde ik winnen. Maar ik voelde me kansloos. Misschien dat ik in de eerste finalemanche een klein foutje maakte. Maar ik ben er aardig van overtuigd dat hier de sterkste won, Harrie ging gewoon harder.”

Wel goud in Tokio?