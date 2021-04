Nijverdalse waterpolocoach Schothans wil niet ‘trekken aan een dood paard’

Na vier jaar als hoofdtrainer van UZSC en jeugdbondscoach ging Gerrit-Jan Schothans vorig jaar zomer aan de slag bij SWOL 1984. De Nijverdaller werd aangesteld als topadviseur bij de jonge Zwolse eredivisionist, maar in de praktijk werd Schothans ‘gewoon’ de trainer van de vrouwenploeg. Ondanks zijn successen in het verleden is het SWOL dit aangepaste seizoen nog niet gelukt een overwinning te boeken. De ploeg is hekkensluiter met nul punten uit acht duels.

Toch ziet de Nijverdalse oefenmeester een opwaartse lijn in het Zwolse spel in het water. Of Schothans die progressie van SWOL voort kan zetten, is mede afhankelijk van de coach zelf. „Er zijn wat gesprekjes opgestart’’, klinkt het zuinig als het volgende seizoen ter sprake komt.

Hoger niveau

„Voorwaarde om te blijven is dat we eredivisiewaardig kunnen trainen. Door corona hadden we nu vijf uur per week het gehele zwembad tot onze beschikking en deden we anderhalf uur krachttraining. Dat is een must om progressie te kunnen boeken. Van daaruit kun je de selectie op een hoger niveau brengen en versterkingen aantrekken. Als je niets te bieden hebt, dan ben je ook niet interessant.”

Quote We kunnen niet op een kwart veld trainen en dan eredivisie spelen Gerrit-Jan Schothans

Randvoorwaarden scheppen

Ondanks alle nederlagen en een rol als speelbal van de topclubs hebben de Zwolse vrouwen nog altijd kans om een blijvertje in de eredivisie te worden. Pas volgend seizoen kan er gedegradeerd worden en door de aanwezigheid van Schothans is er duidelijk geïnvesteerd op de kant. De volgende stappen behelzen randvoorwaarden scheppen om het niveau verder omhoog te krikken en aantrekkelijk te worden voor spelers van buitenaf.

„Wij kunnen niet op een kwart veld trainen en dan eredivisie spelen”, besluit Schothans. „Dat is trekken aan een dood paard. Om mee te kunnen doen moeten keuzes gemaakt worden vanuit de club. Als dat de juiste keuzes zijn, dan ben ik best bereid om hier te blijven.”