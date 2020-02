Nijverdalse wereldkampioen Hoogland: ‘Na het WK ga ik heel erg genieten’

De winnende sprint woensdagavond op het WK in Berlijn was niet alleen goed voor goud en een nieuw wereldrecord voor Jeffrey Hoogland. De Nijverdalse baanwielrenner heeft zich met die prestatie ook officieel geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio.

Hoogland kon het woensdagavond nauwelijks bevatten na afloop van de door Nederland gewonnen teamsprint. Met starter Roy van den Berg en Harrie Lavreysen verbrak hij twee keer het wereldrecord en mocht hij voor de derde maal op rij de regenboogtrui aantrekken op het onderdeel teamsprint. „Het is moeilijk te beseffen wat er hier vandaag allemaal gebeurd is. Ik heb nog nooit zo snel gereden en als ploeg waren we ook nog nooit zo snel. Wat we hier aan tijden rijden, had ik nooit voor mogelijk gehouden”, aldus een dolgelukkige Hoogland.

‘Heel erg genieten’

Het leverde Hoogland ook nog eens het ticket naar Tokio op. „Dat is al helemaal een geweldige bonus. Ik laat de gedachte nog even niet toe. Pas na het wereldkampioenschap, waarbij ik ook nog de sprint en de keirin rijd, ga ik achterover leunen en heel erg genieten. Ik wist dat ik hier de ticket voor Tokio kon binnen halen, ik heb de tijden in huis. Maar gezonde zenuwen zijn er altijd voor een wereldkampioenschap. Nu moet ik de focus houden.”

‘Sport is keihard’